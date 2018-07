L’Aquila, incendio all’impianto fotovoltaico

Intervento dei vigili del fuoco per un incendio divampato nei pressi di un impianto fotovoltaico a L’Aquila.

È scattato nel tardo pomeriggio di ieri l’allarme per un incedio che si è sviluppato nei pressi di un impianto fotovoltaico, installato nella zona universitaria tra via Vetoio e piazzale Tommasi.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco dell’Aquila, che hanno domato l’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero. Fortunatamente l’incendio non è risultato di vaste dimensioni e la zona è stata messa in sicurezza in poco tempo.