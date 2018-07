Francesco Arca a L’Aquila per ricordare il Magoo

Torna a L’Aquila l’attore ed ex modello Francesco Arca.

L’occasione è una di quelle importanti: torna infatti domenica 29 luglio per “ricordare il Magoo” o meglio il ventennale della sua apertura, che avveniva nell’estate del 1998.

Il locale fantastico che produceva la propria birra dall’enorme vano seminterrato di Via Sassa e che accoglieva elegantemente al piano superiore “L’Aquila da bere” poiché era in breve diventato il luogo di ritrovo di tutta la città.

Francesco Arca, attore, già tronista, già modello e personaggio televisivo è diventato da poco padre per la seconda volta di Brando Maria (dopo la primogenita Maria Sole), nato in una data emblematica per gli aquilani: il 6 aprile. Quasi un ulteriore punto di contatto con il capoluogo, che Arca già conosce e a cui è legato.

Il legame con L’Aquila

Adolfo Scimia, uno dei pionieri e dei titolari del Magoo (che fu chiuso dopo il terremoto del 6 aprile 2009) è felice ed emozionato di accogliere Arca nei suoi nuovi locali di Arnold’s e Patatina:

«Francesco è un amico, una persona che conosco da tempo: anche in occasione del terremoto si rese disponibile. È già venuto varie volte a L’Aquila ed è molto legato alla città.»

L’evento prevede la presenza di Francesco Arca durante aperitivo, cena e dopocena con la musica di Claudio Spagnoli e Pino Titta e le prenotazioni sono già moltissime.

La settimana prossima un personaggio controverso

La programmazione degli eventi di Arnold’s e Patatina non si ferma qui: è previsto per mercoledì prossimo un personaggio molto noto e controverso.



Per ora è mantenuto il massimo riserbo ma i rumours già rimpallano un nome molto conosciuto e molto seguito.

