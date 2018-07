Accampamento rom, ordinato sgombero

Accampamento Rom in zona ovest.

Imprudente: “Sono irregolari. Intimato sgombero immediato”

«Ho appreso stamani dagli organi di informazione on line e dai social network – ha dichiarato l’assessore comunale Emanuele Imprudente, titolare della delega alla Sicurezza urbana – della presenza di un accampamento Rom nella zona ovest della città, in prossimità degli uffici della Motorizzazione. Ho immediatamente allertato la Polizia municipale i cui agenti, portatisi sul posto, hanno riscontrato l’assenza di autorizzazioni e l’irregolarità dell’insediamento temporaneo. Pertanto – ha proseguito Imprudente – è stato intimato lo sgombero immediato agli abusivi e l’area verrà tempestivamente liberata. Tolleranza zero, da parte dell’amministrazione comunale – ha concluso l’assessore – nei confronti di tali situazioni di illegalità.»