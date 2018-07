Grotte di Stiffe e territorio vestino, visita dell’assessore al Turismo Giorgio D’Ignazio per la firma della convenzione per la promozione turistica.

Questa mattina l’assessore al Turismo della Regione Abruzzo, Giorgio D’Ignazio, si è recato a San Demetrio de’ Vestini, in visita alle Grotte di Stiffe e presso il lago Sinizzo. Ad accoglierlo, il sindaco Silvano Cappelli, il vicesindaco Antonio Di Bartolomeo e l’amministrazione comunale.

Motivo della visita, la firma di una convenzione con la Regione Abruzzo per la promozione del territorio: «Sui canali regionali di promozione dedicati alle bellezze regionali, da oggi ci portanno essere anche queste bellezze. Inoltre avendo sottoscritto l’accordo con l’assessorato, il Comune da oggi potrà promuovere il territorio. Normalmente, infatti, i comuni possono gestire ma non promuovere il territorio come un bene commerciale o come una attrazione. L’assessorato al Turismo della Regione Abruzzo potrà dare un sostegno concreto alla promozione del territorio. Questo tipo di accordo sarà sviluppato con tutti quegli enti che hanno le stesse finalità sul territorio».

Il servizio video.