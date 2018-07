Spari contro auto in fuga, albanesi denunciati

Tre di albanesi identificati dopo la fuga dalle vie del centro. Spari contro l’auto in fuga.

Attimi di concitazione oggi pomeriggio in centro storico, durante un’operazione di polizia. La Squadra Mobile, al comando del vice questore Tommaso Niglio, era impegnata in controlli antidroga, quando tre albanesi hanno tentato la fuga in auto, verso Pettino. Gli operatori, atteso il momento di maggior sicurezza per evitare incidenti, hanno esploso alcuni colpi di pistola per fermare il mezzo.

Al termine dell’operazione gli albanesi sono stati denunciati. per resistenza a pubblico ufficiale. All’esito della perquisizione della vettura sulla quale viaggiavano si valuteranno eventuali ulteriori contestazioni.