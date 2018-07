Il Comandante Santantonio in Confcommercio

Il neo comandante provinciale dei Carabinieri in visita alla sede Concommercio.

Si è svolto ieri presso la Sede Provinciale di Confcommercio L’Aquila un cordiale incontro di saluti e conoscenza tra il neo Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Nazareno Santantonio ed i vertici dell’Associazione di categoria rappresentati dal Presidente e dal Direttore, Roberto Donatelli e Celso Cioni.

Al centro del positivo e costruttivo confronto i temi della sicurezza, della legalità e del deciso contrasto all’abusivismo ed alla contraffazione, nonché alla necessità di una collaborazione sistemica utile a rafforzare in ogni modo tutte le azioni da mettere in campo a difesa dei cittadini e delle imprese , della loro sicurezza, così come l’attivazione della videosorveglianza in città e del rafforzamento dei pattugliamenti notturni nell’intero territorio.

Al neo Comandante cui il Presidente Donatelli ha voluto donare una pubblicazione edita da Abruzzo Confcommercio sulle bellezze della nostra Regione, sono stati formulati a nome delle migliaia di imprese del terziario della Provincia dell’Aquila, gli auguri di ogni successo per il Suo nuovo incarico.