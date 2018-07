I ControVento cantano Guccini

Domani alle 22 i ControVento si esibiranno nel Salotto del locale Fratelli di via Roio con un omaggio a Francesco Guccini.

La canzone d’autore, a metà tra musica e poesia, è di nuovo ospite del Salotto Fratelli, il format dedicato alla cultura ideato dal locale Fratelli – il Bacaro di via Roio. Mercoledì prossimo 25 luglio alle 22.00 saranno i ControVento con un omaggio a Francesco Guccini a sedere nel primo salotto musicale del centro storico. La voce di Bonifacio Liris, la chitarra di Jacopo Angelini, il basso di Paolo Capulli e la tastiera di Antonio Bertoldi proporranno l’opera del cantautore, poeta e scrittore modenese con un approccio “fedele e non scimmiottante”. Una passione quella per la musica di Guccini, che ha portato i ControVento a cantarlo sempre quasi fino a sovrapporsi a lui, facendo coincidere perfino i pensieri, così come i modi di leggere il reale, con uno sguardo al passato, con radici che affondano in quello che è stato, ma con una speranza esistenziale nel futuro.

Per informazioni 339 2165800