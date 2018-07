‘Ciao zio’, l’addio a Livio Prospero

Lutto per la scomparsa di Livio Prospero, il pensiero dei nipoti.

Sì è spento nella giornata di domenica Livio Prospero. Per lui, il pensiero dei nipoti Ugo, Sabrina, Erika, Federica e Alessandro.

«Ciao zio, sei andato via all’improvviso, lasciando un vuoto enorme nelle nostre vite; il tuo immenso buon cuore all’improvviso ha cessato di battere. L’altro ieri mattina se ne è andato un angelo, amato da molti, rispettato da tutti. Sono sempre le persone più belle e buone ad andarsene per prime, vero? Eppure questa volta ci hai giocato un brutto scherzo. Chi se lo sarebbe aspettato questo… nessuno, perché era troppo presto per te e per noi. Dovevamo fare ancora tante cose insieme. Sei stato uno zio fantastico e insostituibile. Di te ci rimarrà sempre il ricordo buffo della tua gallina Carolina. La gallina che faceva le uova Kinder e che solo tu potevi avere, quando venivi da noi con le tue grandi mani a dirci: “Ho una cosa…” e tiravi fuori gli ovetti per noi. Sei stato uno zio ed un padre memorabile. Ciao zietto».