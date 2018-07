Torna Cinema sotto le stelle, film per tutti i gusti

Presentata l’edizione 2018 di Cinema sotto le stelle: 15 giorni di proiezioni in piazza Duomo.

Dall’1 al 15 agosto, alle 21.30, torna la rassegna cinematografica Cinema sotto le stelle “Aquino Reato”, quest’anno nella suggestiva location di piazza Duomo. Quindici giorni di proiezioni che spazieranno tra tre generi, la commedia, il fantasy-animazione e il cinema d’autore. A presentare la manifestazione, l’assessore Sabrina Di Cosimo e Giampiero Lucente, in rappresentanza di Marco Reato che, come spiegato in conferenza stampa, ha voluto offrire la manifestazione al Comune, in ricordo del padre.

Il video integrale della conferenza stampa.

Cinema sotto le stelle, il programma.

1 agosto, La La Land di Damien Chazelle

2 agosto, Justice League di Zack Snyder

3 agosto, Borg McEnroe di Janus Metz

4 agosto, A casa tutti bene di Gabriele Muccino

5 agosto, Ferdinand (animazione)

6 agosto, Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott

7 agosto, Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi

8 agosto, Wonder Woman di Patty Jenkins

9 agosto, Assassinio sull’Orient Express di Kenneth Branagh

10 agosto, Insospettabili sospetti di Zach Braff

11 agosto, Baby Boss (animazione)

12 agosto, Wonder di Stephen Chbosky

13 agosto, Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani

14 agosto, Spider-Man: Homecoming di Jon Watts

15 agosto, The Greatest Showman di Micheal Gracey