Taekwondo, Odone Santucci dell’ASD Olimpica Kumgang convocato in nazionale cadetti.

L’atleta dell’asd Olimpica Kumgang Odone Santucci è stato convocato di diritto al primo raduno ufficiale della nazionale Italiana cadetti di Taekwondo grazie alla vittoria ottenuta la campionato italiano cadetti nere tenutosi ad Olbia nel mese di marzo.

Come da regolamento CONI tutte le Federazioni devono convocare i vincitori dei campionati Italiani, nel caso specifico la FITA (federazione italiana taekwondo) organizza ogni anno i campionati italiani cadetti, junior, senior nere e la coppa Italia per regioni e i vincitori di ogni rispettiva categoria verranno convocati nei vari raduni azzurri.

L’atleta Odone Santucci ha concluso una stagione sportiva eccezionale e irripetibile, non solo ha vinto il titolo Italiano, ma anche da titolare della squadra regionale Abruzzo ha vinto la Coppa Italia svoltasi a Roma nella suggestiva “arena” del foro italico in occasione dell’evento mondiale del Grand Prix, e da gennaio 2018 ad oggi ha partecipato anche ai tornei di Puglia, Lazio e l’open di Riccione piazzandosi sempre al primo posto suggellando cosi il suo dominio nella categoria cadetti dei -61kg nere.

L’atleta della kumgang resterà in ritiro azzurro a Brindisi dal 22 luglio al 2 agosto per sostenere duri

allenamenti e cercare di superare le selezioni per guadagnarsi un posto da titolare in vista dei prossimi Campionati

Europei cadetti.

Santucci per raggiungere questo traguardo importante ha dovuto sostenere nell’arco della stagione

allenamenti intensi nelle varie sedi dell’Olimpica Kumgang di: Castel di Sangro, Pescasseroli e Villetta Barrea, dedicando circa 15 ore d’allenamento settimanali dividendosi con gli impegni scolastici.

Un grazie particolare allo sponsor Pizzalto spa di Roccaraso che ha sostenuto le varie trasferte.