Premiato il giornalista Daniele Imperiale

Nel Concerto di Gala della sesta edizione del Concorso Internazionale di Pianoforte “Momenti Musicali” in svolgimento a Carsoli dal 17 luglio e fino al 28, il presidente dell’Associazione “Il Cuscino di Stelle” Armando Jadeluca ha conferito un premio speciale giornalistico alla figura di Daniele Imperiale.

«Abbiamo voluto assegnare questo riconoscimento – ha affermato Jadeluca – per il supporto e per la professionalità che il giornalista ha sempre assicurato nel contesto musicale, ambito in cui la comunicazione assume un ruolo sempre più importante.»

La consegna del premio è stata inserita nella fase della premiazione categoria Juniores alla quale hanno partecipato artisti giovanissimi arrivati da ogni parte del mondo. Imperiale, che è consigliere dell’Ordine Regionale dei giornalisti d’Abruzzo, nel ringraziare per l’assegnazione del premio, ha posto attenzione proprio sulla necessità di saper e dover raccontare la musica: «Gli ambiti musicali in tutte le loro forme – ha affermato – sono contesti nei quali il giornalismo deve essere presente e partecipe. Per poterlo fare è necessario saper raccontare la musica apprezzandola per i suoi molteplici significati che la correlano alla cultura, all’arte e ai sentimenti.»

Al termine del suo intervento il giornalista abruzzese ha dato lettura di una sua frase scritta nel 2016 che ha suscitato particolari apprezzamenti nel pubblico presente: «La musica vibra inalterata nel tempo, esalta il cuore è terapia per l’anima. Sublima da secoli le generazioni che scorrono. La musica è vita che non muore.»