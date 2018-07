MuNDA, ecco gli eventi estivi

Al MuNDA eventi e aperture straordinarie. Gli appuntamenti di luglio e agosto.

Il Polo Museale dell’Abruzzo, diretto da Lucia Arbace, nel corso di luglio e agosto ha programmato eventi e un ampliamento dell’orario per migliorare l’offerta e i servizi dei musei. Borgo Rivera. Orario 8.30-19.30 chiuso il lunedì. Info allo 0862.28420/ 3355964661. Aperture straordinarie serali fino alle 23.00 mercoledì 18, martedì 24, giovedì 26 e martedì 31 luglio.

MuNDA, gli eventi estivi.

RO-MAT transumAnd. Mostra itinerante dei costumi storici dell’ Accademia Nazionale di Danza di Roma lungo il percorso del tratturo con installazione di Luigi Battisti. A cura di Maria Enrica Palmieri, Direttore dell’ AND. Opening martedì 17 luglio alle ore 17.00. A latere della mostra sono previsti spettacoli di danza martedì 18 e martedì 24 a cura dell’ AND dalle ore 21.00. Entrata biglietto museale.

Nel nome di Palma Bucarelli. Tributo di Lucia Arbace alla prima donna in Italia a essere nominata direttrice di un museo, la Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, che portò nel 1947 all’Aquila, con il suo raffinato intuito di critica d’arte, una mostra storica con 61 opere di Filippo Palizzi. Voce recitante di Franca Minnucci. Mercoledì 25 luglio, ore 17.30

Balli d’Amore/ Tarantella e saltarello tra colto e popolare. Mostra in collaborazione con il CATA e Università di Chieti/Pescara, curata da Lucia Arbace e Francesco Giovanni Maria Stoppa. Inaugurazione giovedì 26 luglio, ore 19.00 con spettacolo di balli e canti della tradizione abruzzese.

I fiori del bene. Presentazione del libro di Cristina Settanni, ed. Mondadori, 2018. Interventi di Lucia Arbace e Valentina Volpe – Associazione Kiasma. Giovedì 30 agosto, ore 18.00

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione D-Munda. Info, costi e prenotazioni obbligatorie cell 348 5616363/ 3245474537 – email: associazionedmunda@gmail.com

-Il Rinascimento nell’arte del MuNDA. Venerdì 20 luglio: visita guidata a tema.

-La cultura d’Abruzzo. Domenica 5 agosto: visita guidata.

CELANO – Castello Piccolomini

orario 8.30-19.30.tutti i giorni, escluso il lunedì. tel. 0863.792922. Aperture straordinarie ogni domenica dal 12 agosto dalle 10.00 alle 20.00. Mostra di arte contemporanea 20-40-60-80. 4 artisti, 4 età. Mostra di Alice Pilusi, Gaetano de Crecchio, Franco Sinisi, Sebastiano A. De Lauretiis. Inaugurazione venerdì 27 luglio, ore 18.00. Fino al 13 ottobre. ATTIVITA’ DIDATTICHE a cura della Coop Limes cell. 339.7431107; coop.limes@libero.it. Prenotazioni obbligatorie.

-Alla scoperta del castello. Visita guidata per famiglie al Castello Piccolomini e alle sue collezioni museali ogni domenica di luglio. Orario: 15.30 -17.30.

-Archeologi per un giorno. Sabato 28 luglio Laboratorio di archeologia per bambini. Orario 15.30-17.30

CELANO – MUSE’ – Nuovo Museo Paludi

Visita al museo martedì-venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì anche il pomeriggio fino alle 17.00. tel. 0863/790357. Aperture straordinarie domenicali nel mese di agosto dalle 8.30 alle 13.30.

SULMONA – Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Orario 9.00-13.00 dal lunedì al venerdì. Tel 0864.32849 ww.santospiritoalmorrone.beniculturali.it. Aperture straordinarie domeniche 22 e 29 luglio. Ad agosto prima domenica 14.00-18.00; le altre 9.30 – 13.30. Festeggiamenti Madonna degli Angeli – eventi teatrali e musicali da venerdì 3 a domenica 5 agosto dalle ore 18.00 alle 24.00

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazione obbligatoria al n. 3485616363 o all’indirizzo mail associazionedmunda@gmail.com -Ludus in Fabula. Sabato 28 luglio, ore 17.00. Laboratorio e breve storia sui giochi nell’antica Roma -Alla scoperta dell’Abbazia Celestina. Domenica 5 agosto: visite guidate alle 10:00, 11:00, 12:00.-Ercole, che fatica! Giovedì 30 agosto ore 17:00. Primo appuntamento di un ciclo di laboratori per bambini sulle fatiche di Ercole.

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo Villa Frigerj

Via G. Costanzi, 2 – Villa comunale tel. 0871.404392 orario 8.30 – 19.30 Chiuso il lunedì. Aperture straordinarie domenicali nel mese di agosto e settembre dalle 10.00 alle 20.00. La prima domenica, ad ingresso gratuito, orario 8.30 – 19.30

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne OltreMuseo cell. 333 640 5713, oltremuseo@libero.it

-Visita guidata. Domenica 5 agosto ore 10.30,

CHIETI – Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo La Civitella

Via G. Pianell, snc. tel. 0871.63137 orario 8.30/19.30. Chiuso il lunedì. Aperture straordinarie domenicali nel mese di agosto e settembre dalle 10.00 alle 20.00. La prima domenica, ad ingresso gratuito, orario 8.30 – 19.30.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Mnemosyne cell. 338 442 5880, associazionemnemosyne@gmail.com. Prenotazione obbligatoria

– I gladiatori dell’antica Teate. Domenica 12 agosto ore 18.00. Visita guidata al Museo La Civitella e all’anfiteatro romano e laboratorio sui gladiatori. Per bambini dai 6 ai 12 anni accompagnati da almeno un genitore.

PESCARA – Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

Corso Manthonè, 116 tel.085.60391- orario 8.30 – 19.30. www.casadannunzio.beniculturali.it; Aperture straordinarie sabato 21 e 28 luglio dalle 20.00 alle 23.00 e le domeniche nel mese di agosto dalle 20.00 alle 23.00. Cinema e amore. Le passioni di Elena Sangro e Gabriele d’Annunzio. Omaggio a Elena Sangro, diva del cinema muto, amante e musa ispiratrice del Vate. Mostra a cura di Franca Minnucci. In occasione dell’inaugurazione giovedi 19 Luglio ore 18, Milo Vallone, Franca Minnucci, Candida D’Aurelio anticiperanno momenti dello spettacolo “ Elena e Gabriel. La Diva e il Poeta” inserito alla mostra nel cartellone del Festival “il Fiume e la Memoria” a cura di Milo Vallone.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione DADAbruzzo Le attività sono su prenotazione. Per info e costi: 388.2408406; www.dadabruzzo.wordpress.com

-Visita guidata del Museo Casa Natale Di Gabriele D’annunzio, sabato 4 agosto ore 21:00, domenica 5 agosto ore 17.30, domenica 2 settembre ore 17.30

POPOLI – Taverna Ducale

Orario 9.00-13.00 lun-ven; sabato, domenica e festivi su richiesta,tel. 085.986701 Ingresso gratuito. Aperture straordinarie domenicali nel mese di agosto dalle 9.00 alle 13.00.

Corradino D’Ascanio – Esposizione di pannelli dedicati al genio creativo dell’ingegnere italiano che, nato a Popoli, inventò il primo prototipo di elicottero moderno e fu il progettista della Piaggio Vespa. A cura della Soprintendenza Archivistica dell’Abruzzo e del Molise.

CASTIGLIONE A CASAURIA – Abbazia San Clemente a Casauria

Aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.30. Tel. 085.8885162 – 0864.32849 Ingresso gratuito. Aperture straordinarie domeniche 22 e 29 luglio e domeniche mese di agosto dalle 14.30 alle 18.30

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione DADAbruzzo Le attività sono su prenotazione. Info, costi e prenotazione al 388.2408406; www.dadabruzzo.wordpress.com

-Alla scoperta dell’abbazia benedettina – domenica 12 agosto ore 17.00. Visita guidata.

-Caccia ai particolari dell’abbazia – domenica 15 luglio ore 11:00, domenica 19 agosto ore 17.00. Percorso guidato e laboratorio per bambini.

CAMPLI – Museo Archeologico Nazionale

Piazza S. Francesco, 1 orario 8.30-19.30 tel 0861.569158 -Aperture straordinarie serali da sabato 18 agosto a giovedì 23 agosto dalle 20:00 alle 23:00.

Presentazione del docu-film sul Museo di Campli a cura di Paolo Coen, responsabile del progetto video tutorial ‘Obiettivo DAMS’. Interventi di Lucia Arbace, Avv. Pietro Quaresimale sindaco di Campli, Stefano Traini, professore ordinario di Semiotica, preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Teramo, Raffaella Morselli, professore ordinario di Storia dell’arte moderna, prorettore alla ricerca di Unite, Paola Besutti, professore associato di Musicologia, presidente del Corso di Laurea in DAMS a Unite, Paolo Coen professore associato in Storia dell’arte moderna a Unite. Giovedì 26 luglio, ore 17:30

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione D-Munda. Info, costi e prenotazione obbligatoria al n. 339 6125612 o all’indirizzo email: associazionedmunda@gmail.com

-Piccoli Pollock a lavoro. Domenica 29 luglio ore 17:00. Grande spazio alla fantasia per realizzare un’opera d’arte alla maniera di Pollock attraverso la tecnica del dripping in un laboratorio per bambini. Costo € 5

VASTO (CH) – Palazzo d’Avalos Musei Civici

Dopo il diluvio. Filippo Palizzi, la natura e le arti Mostra cura di Lucia Arbace

Nella straordinaria cornice del monumentale Palazzo d’Avalos, in occasione del bicentenario dalla nascita di Filippo Palizzi (16 giugno 1818 – 16 giugno 2018) il Comune di Vasto, in collaborazione con il Polo Museale dell’Abruzzo e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma ha realizzato la grande esposizione che rimarrà aperta fino al 30 settembre.

ALTRI LUOGHI DI CULTURA AFFERENTI AL POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO

L’Aquila – Basilica di San Bernardino. Orario 9.30/12.30; 15.30/18.00

Massa d’Albe (AQ) – Chiesa di San Pietro in Alba Fucens – tel. 0863.23561

Capestrano (AQ) Chiesa di San Pietro ad Oratorium – cell.349.5407560

Carpineto della Nora (PE) Chiesa di San Bartolomeo – tel. 085849138 – Comune di Carpineto

Chieti – Chiesa di San Domenico al Corso.

Fossacesia (CH) – Abbazia di San Giovanni in Venere

Info per concessioni in uso di spazi: pm-abr.servizipubblico@beniculturali.it

In tutti i musei biglietto gratuito al di sotto dei 18 anni. Con il biglietto d’ingresso ad un museo è possibile, nella stessa giornata, visitarne un altro della nostra rete museale a prezzo ridotto.

Tutti i musei sono senza barriere architettoniche