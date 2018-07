Pomeriggio in piscina con furto

Disavventura in piscina per un quindicenne: lascia le scarpe sotto l’ombrellone e non ce le ritrova.

Un pomeriggio estivo spensierato è finito in amarezza per un quindicenne che nella giornata di ieri si è recato insieme a un gruppo di coetanei in una nota piscina della zona ovest dell’Aquila. Come spiegato a #dilloalcapoluogo, dopo essere rimasto in costume e aver messo le scarpe, un paio di Adidas, sotto la sdraio affittata dall’occasione, il ragazzo si è accorto di essere stato derubato. Le scarpe, infatti, erano sparite.

Così è finita in amarezza quella che doveva essere una tranquilla giornata al riparo dal caldo estivo. Inutile la segnalazione al personale della piscina.

Al di là del piccolo episodio di cronaca, non si può non rimarcare lo squallore di un gesto infimo. Quando si arriva a rubare un paio di scarpe – seppur di marca – a un quindicenne, è chiaro che i livello di sensibilità e civilità che si percepisce è piuttosto basso. La città dell’Aquila ha bisogno di tutto, ma non di queste pessime “cartoline dall’incività”.

Dilloalcapoluogo è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.