Occhiali Autismo Abruzzo, indossali col cuore

Per l’estate 2018 Autismo Abruzzo onlus ha proposto una campagna solidale che propone con un minimo contributo di dieci euro un paio di occhiali da sole arricchiti dal logo dell’associazione.

Coloratissimi, estivi, trend e soprattutto solidali. Sono gli occhiali da sole di Autismo Abruzzo onlus*. La campagna di sensibilizzazione sta spopolando in questi giorni. Il Capoluogo.it ha incontrato Dario Verzulli, socio fondatore e presidente dell’associazione.

“È un gesto solidale, quasi banale, ma che si sta trasformando in una emozione crescente, in una campagna travolgente che regala e distribuisce emozioni. Molti amici hanno scelto di sostenere la nostra campagna solidale e diffondere l’oggettuo caratterizzata dal nostro Logo. Alcuni famosi, altri motivati e coinvolti, altri ancora davvero attratti dall’oggetto ma tutti impegnati nel gesto e nel messaggio di contaminazione positiva. Per un selfie o per una bella giornata di sole, indossare un oggetto con il simbolo di una disabilità tra le più sconosciute ancora oggi è un segnale di grande cambiamento. Una testimonianza di un cambiamento che finalmente è avviato e sarà sempre più evidente”.

Quando la solidarietà arricchisce gli animi: “Noi vi aiutiamo con il sole, Voi ci aiutate con l’estate!”

*“Autismo Abruzzo onlus” nasce per essere punto di riferimento delle famiglie con autismo, proporre interventi ed avviare azioni per la creazione di servizi. La nostra missione è quella di ascoltare chi vive le difficoltà imposte dalla condizione autistica, non per la condizione in sè, ma a causa della chiusura e della complessità del mondo che li circonda. Per questo siamo qui per ascoltare e dare voce a chi non ne ha.

