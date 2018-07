Arrosticini abruzzesi, serve un disciplinare

Casartigiani chiede alla Regione Abruzzo tutele per gli arrosticini abruzzesi, sempre più ‘vittima’ di carne di provenienza estera.

“L’arrosticino abruzzese deve essere una tipicità tutta made in Abruzzo, dall’inizio alla fine. Spesso invece, è solo un assemblaggio di carne estera”. Lo sostengono i coordinatori regionali di Casartigiani, Flaviano Montebello e Dario Buccella, che hanno richiesto ufficialmente alla Regione Abruzzo un intervento normativo per garantire e tutelare la qualità e l’autenticità dell’arrosticino, una specialità gastronomica tradizionale che ha fatto registrare un aumento vertiginoso di consumi in Italia e nel mondo. L’intento è quello di garantire che la denominazione “arrosticino abruzzese” indichi esclusivamente un prodotto realizzato in Abruzzo e con materia prima locale. “La presenza sul mercato di arrosticini di carne di provenienza estera – sostengono i vertici di Casartigiani – pur essendo legittima, impone la necessità da parte della giunta e del consiglio regionale di provvedere a disciplinare meglio la materia garantendo che il vero ‘arrosticino abruzzese’ venga realizzato in Abruzzo”.