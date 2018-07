Tempo instabile sulle regioni alpine, bel tempo al centro-sud con addensamenti sui rilievi.

La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle regioni centro-meridionali, mentre le regioni settentrionali risultano influenzate dall’arrivo di masse d’aria umida di origine atlantica che, nelle prossime ore, favoriranno nuovi episodi di instabilità, specie sulle zone alpine e prealpine, con temporali in estensione verso le aree di pianura nel pomeriggio-sera. Nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti anche lungo la catena appenninica, con occasionali rovesci temporaleschi, più probabili sull’Appennino centrale, in particolare sulla nostra regione, specie sulle zone montuose, in attenuazione in serata e in nottata; poche novità nella giornata di venerdì, la nostra regione continuerà ad essere interessata dall’alta pressione che garantirà tempo stabile e prevalentemente soleggiato e temperature in aumento. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, una graduale attenuazione dell’alta pressione a partire dal fine settimana, inizialmente, nella giornata di sabato, sulle regioni settentrionali, e ciò favorirà l’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che determineranno un peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione, specie nel pomeriggio-sera di domenica e nella giornata di lunedì. Peggioramento preceduto, nella giornata di sabato, da un progressivo ed ulteriore aumento delle temperature sulle zone interne, collinari e montuose, con afa in intensificazione lungo la fascia costiera, mentre tra domenica e lunedì assisteremo ad un nuovo generale calo delle temperature con temporali che, alla base dei dati attuali, potranno risultare anche di forte intensità.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, mentre nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di addensamenti a ridosso dei rilievi, localmente consistenti sul massiccio della Majella e sui rilievi Marsicani, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso l’alto Sangro e sul vicino Molise ma in attenuazione nel corso della serata. Tempo stabile nella giornata di venerdì, anche se non mancheranno addensamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in lieve aumento durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)