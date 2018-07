Popoli d'(A)mare, confronto sui migranti all’ARCI

All’ARCI di L’Aquila uno spazio informativo sul tema dei migranti con il Movimento Giovanile della Sinistra.

Giovedì 19 luglio alle ore 18, presso la sede dell’ARCI L’Aquila a piazza D’Arti, avrà luogo l’iniziativa “POPOLI D’(A)MARE, oltre la propaganda: immigrazione ed integrazione” organizzata dal Movimento Giovanile della Sinistra L’Aquila. Un momento per informarsi e confrontarsi, che alcuni ragazzi e ragazze della sinistra aquilana hanno organizzato sul tema dei migranti, tema che è costantemente oggetto di pressappochismo, disinformazione e razzismo.

In un paese dove il ministro degli interni Salvini chiude i porti mentre decine di persone muoiono, come in questi giorni nel mediterraneo; e in una città dove la maggioranza di centrodestra approva patetiche ed inutili ordinanze anti accattonaggio fuori dai supermercati aquilani.

Con il Movimento Giovanile della Sinistra dell’Aquila si confronteranno Massimo Paolucci parlamentare europeo di Articolo UNO – MDP, Arturo Scotto del coordinamento nazionale di Articolo UNO – MDP, già membro della commissione Esteri della Camera dei Deputati, i titolari dei progetti SPRAR L’Aquila – Pizzoli e i richiedenti asilo da loro ospitati. A seguire, sempre nella sede ARCI ci sarà la cena e la festa del Movimento Giovanile della Sinistra. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini che hanno a cuore l’umanità e la solidarietà e che rifiutano il razzismo.