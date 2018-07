L’Aquila si veste d’estate

L’estate aquilana torna in centro storico, come non accadeva da tempo. Così la città si veste d’estate e si prepara ai turisti.

Tavoli all’aperto dalla mattina fino a notte fonda, musica, intrattenimento, buon cibo ed eventi.

Il volto della città è in evoluzione costante e asseconda tutti i gusti, mantenedo un orgoglio civico senza eguali. La voglia di vivere il centro, anestetizzata per troppi anni, ha riportato in città la cura nei dettagli e il desiderio di abbellire gli spazi che tornano.

Lo si nota dai pub, ristoranti, negozi e dagli spazi all’aperto. E allora ecco la bellezza di piazzetta del Sole con i suoi ombrelli che fanno da “tetto” o di “un giardino” che spunta sul corso con tanto di tavoli per una bibita fresca.

Hysteria

NeroCaffè

Gli eventi all’aperto, ogni sera, offrono uno spettacolo senza eguali alla villa comunale con l’Emiciclo appena restaurato. Qui, ogni pomeriggio fino a sera, molteplici forme d’arte si mettono a confronto e portano in scena un “teatro” per tutte le età.