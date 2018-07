Dirigenti scolastici, arrivi e partenze

La dirigente della scuola media “Mazzini-Patini” andrà a Rosciano (PE), al comprensivo “Don Milani” di Pizzoli in arrivo dirigente della Toscana. Tutti i trasferimenti dei dirigenti.

Sono stati pubblicati dall’Ufficio regionale scolastico i trasferimenti dei dirigenti scolastici della Regione Abruzzo per il prossimo anno scolastico. Novità a L’Aquila e nel territorio provinciale.

Per quanto riguarda le assegnazioni di nuovo incarico alla scadenza del contratto ed assegnazione dell’incarico a dirigenti che rientrano dal collocamento fuori ruolo, la dirigente Domenica Pagano andrà dal Comprensivo di Navelli al Comprensivo n°3 “Serafini-Di Stefano” di Sulmona. Per quanto riguarda i mutamento di incarico in pendenza di contratto individuale, la dirigente Michela Braccia andrà dal Comprensivo di Gioia dei Marsi al CPIA Pescara-Chieti di Cepagatti; la dirigente Filomena Mammarella andrà dalla scuola media “Mazzini-Patini” dell’Aquila al Comprensivo di Rosciano (PE); il dirigente Vincenzo Parete andrà dal Comprensivo di Civitella Roveto al Comprensivo n°2 di San Salvo (CH); la dirigente Angela Serafini andrà dal Comprensivo di Castel di Sangro al Comprensivo “Ciulli Paratore” di Penne (PE); la dirigente Maria Teresa Vitale andrà dal Comprensivo di Balsorano a quello di Castel di Sangro. Per quanto riguarda infine la mobilità interregionale in entrata, la dirigente Paola Verini dalla Toscana andrà al Comprensivo “Don Milani” di Pizzoli, fino ad oggi retto dal dirigente Antonio Lattanzi; dal Veneto la dirigente Gabriella Di Mascio andrà al Comprensivo n°2 “Radice-Ovidio” di Sulmona; dalle Marche il dirigente Pino De Stavola andrà all’Omnicomprensivo di Roccaraso e dalla Lombardia il dirigente Piero Buzzelli andrà all’IIS “E. Maiorana” di Avezzano.

Tutte le altre assegnazioni si intendono confermate.

Per consultare l’elenco completo dei trasferimenti riguardanti la Regione Abruzzo CLICCA QUI.