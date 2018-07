Dama dei Bandierai vince contest fotografico Oreficeria Cavallo.

Si è conclusa martedì la seconda edizione del contest fotografico dal titolo “Modella per un giorno” promosso dalla rinomata Oreficeria Cavallo Gioielli d’Abruzzo.

Il concorso, che si svolge on line attraverso un like o condivisione e ha come scopo la valorizzazione e la promozione dei gioielli artigianali aquilani, ha visto classificarsi al primo posto Katia De Meo in veste di Dama medievale dell’Associazione A.S.D. Bandierai dei quattro quarti L’Aquila.

L’associazione composta da tamburini, bandiere, chiarine e dame è molto attiva sul territorio regionale e nazionale con spettacoli e rievocazioni medievali.

Nel mese di Agosto potrete ammirare i giochi di bandiera e le coreografie dei musici in diverse occasioni: il 5 a Fontecchio, il 10 a Mezzagrogna a Lanciano,il 12 a Terranera, il 14 a Pizzoli, il 19 a Forcelle di Tornimparteper la Festa del contadino, il 26 per l’Ass.ne Misericordia c/o la Basilica di Collemaggio ed infine per la Perdonanza Celestiniana il 28 e 29 e tanto altro ancora.

Potrete seguire tutte le news degli eventi su facebook nella pagina Ufficiale dell’Associazione che si allena tutti i mercoledi e venerdì dopo le 20 e il sabato ore 16 c/o la Scuola Carducci.

#PerAsperaAdAstra #InsiemeÈmeglio”