Cantieri dell’Immaginario, gli eventi fino al 21

I Cantieri dell’Immaginario, gli appuntamenti dei prossimi giorni.

Il programma della manifestazione “I Cantieri dell’Immaginario” (promossa dal Comune dell’Aquila insieme con Teatro stabile d’Abruzzo, Istituzione sinfonica abruzzese, Società dei concerti “B. Barattelli”, Solisti aquilani, Teatrozeta, Inscena, Gruppo E-Motion) prevede stasera, alle 21.30, nel cortile di palazzo Carli Porcinari (con ingresso in via Paganica 10), la rassegna di musica antica “I concerti di Euterpe, a cura della società dei Concerti “Bonaventura Barattelli”. Il giovane liutista Diego Leverić, vincitore del Concorso Internazionale “Maurizio Pratola” dell’Aquila, eseguirà un programma interamente dedicato alla musica per Arciliuto del Seicento. I due cortili del palazzo, risalente, nella struttura originaria, al XV secolo, ospiteranno altrettanti momenti del concerto, suddiviso in una doppia sezione. Agli spettatori sarà riservata anche una visita alle sale interne, che presentano soffitti lignei intarsiati, affreschi ed elementi architettonici in pietra scolpita.

Domani, venerdì 20 luglio, sempre alle 21.30, all’Auditorium del Parco, il gruppo Emotion presenta “Corpus 2.0” (coreografia e regia: Ricky Bonavita; musica: Michelangelo Lupone; scenografia: Licia Galizia; disegno luci: Danila Blasi; costumi: Daniele Amenta e Yari Molinari; con: Enrica Felici, Francesca Schipani, Emiliano Perazzini, Yari Molinari, Valerio De Vita). “Il progetto – si legge nelle note di regia – è una libera indagine sul corpo come mezzo espressivo, inserito in un contesto multimediale. Il processo creativo, in simbiosi con la coreografia e la musica elettronica, permetterà una ricerca sull’interazione fra la tridimensionalità del corpo e le suggestioni della musica”.

Sabato 21 luglio l’appuntamento è al Chiostro di San Giuliano, alle 21.30, con “Santa Editta vergine e monaca, regina d’Inghilterra”, a cura della Società dei Concerti “Bonaventura Barattelli” (oratorio per 5 voci, 2 violini e basso continuo. Testo: Lelio Orsini; direttore: Andrea De Carlo). L’oratorio è stato composto ed eseguito a Roma, verosimilmente, poco dopo il 1670, su un testo del nobile romano Lelio Orsini. Fra le due parti verrà eseguito il brano “Concentus”, della compositrice inglese Donna McKewitt, vincitore del concorso Newtraks@Fbas.