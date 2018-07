VerdeAqua, Regionali e Nazionali vincenti

Soddisfazioni ai Campionati Regionali e Nazionali per la società sportiva VerdeAqua Smile.

Si sono conclusi il 15 Luglio 2018 i Campionati Regionali di Categoria a Pescara.

Un pomeriggio da incorniciare quello di ieri che ha regalato alla società VerdeAqua Smile l’emozione di una strepitosa gara di Martina Di Nardo che nei 50m Stile Libero cat. Ragazzi con lo strepitoso tempo di 28.08 ha ottenuto il titolo di Vice Campionessa Regionale oltre che la qualificazione per i Campionati Nazionali di Categoria che si terranno nella splendida cornice del Foro Italico a Roma dal 7 al 9 Agosto 2018, manifestazione in cui accedono solo i migliori atleti a livello nazionale.

Soddisfazione assoluta per l’allenatrice Simona Corrado che la segue come tecnico da sempre, per Serena Panepucci, Marco Ciocca e Alessandro Guetti che hanno collaborato alla creazione e allo sviluppo di una bellissima squadra agonistica e per lo staff della struttura di VerdeAqua.

La stessa Simona Corrado, sempre della Società Sportiva VerdeAqua Smile, venerdì 12 e sabato 13 Luglio ha partecipato ai Campionati Nazionali Master di nuoto classificandosi al 1° posto nei 50 e 100 metri dorso.