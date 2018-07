Tempo in ulteriore miglioramento con temperature in graduale aumento.

La perturbazione di origine atlantica responsabile dell’instabilità e dei temporali che hanno interessato anche la nostra regione, ha ormai definitivamente abbandonato la nostra penisola, favorendo un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche, anche a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che, a partire dalle prossime ore, garantirà tempo stabile con temperature in graduale aumento, ma non mancheranno annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Non cambierà di molto la situazione meteorologica nei prossimi giorni, fino alla mattinata di sabato proseguirà il tempo stabile, tuttavia nella giornata di giovedì saranno possibili addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, localmente associati a rovesci, perlopiù localizzati sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, specie nel pomeriggio. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici evidenziano, tuttavia, un nuovo probabile peggioramento delle condizioni atmosferiche ad iniziare dalle regioni settentrionali, specie dalla seconda metà della giornata sabato, in estensione verso le regioni centrali nella giornata di domenica, a causa del possibile arrivo di una perturbazione di origine atlantica che, se confermata, favorirà nuovi episodi di instabilità anche sulla nostra regione e temperature in diminuzione.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno o poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi durante le ore centrali della giornata e nel corso del pomeriggio, in attenuazione in serata e in nottata. Nella giornata di giovedì, dopo una mattinata all’insegna del bel tempo pressoché ovunque, assisteremo allo sviluppo di addensamenti consistenti a ridosso dei rilievi, localmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, in estensione verso le zone pedemontane che si affacciano sul versante adriatico. Dal tardo pomeriggio-sera assisteremo ad una graduale attenuazione della nuvolosità.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali lungo la fascia costiera; a regime di brezza altrove.

Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)