Sono iniziati finalmente i lavori al Palazzetto dello Sport.

Gli aquilani guardano con speranza alle operazioni di sistemazione e rinnovo in viale Ovidio di una delle strutture-simbolo della città.

«I lavori, relativamente ai tre lotti, sono partiti in maniera piuttosto spedita – afferma, non senza una punta d’orgoglio, Guido Quintino Liris, Vicesindaco e Assessore alle Opere Pubbliche -. Il primo di questi lotti riguarda la copertura in legno, il cui costo complessivo è di 640mila euro.»

«Per questo primo lotto di lavori la ditta ha previsto un termine di 60 giorni, ma abbiamo la presunzione di chiudere prima di tale termine.»

Questo primo lotto è il più grande, si tratta di un lavoro imponente. Una copertura importante che vede all’opera maestranze alle prese con travi di legno da 40 mt.

«Oggi sono state posizionate due delle travi più grandi e domattina ne verrà posizionata un’altra; a seguire tutto il reticolato della copertura.» prosegue Liris.

I tre lotti di lavori

«Il costo del secondo e il terzo lotto sarà rispettivamente di 250mila e 350mila euro.»

«Abbiamo già le autorizzazioni del Genio Civile per il secondo lotto. Negli interventi dei lotti successivi vorremmo portare a un adeguamento sismico come testimonianza dell’attenzione ai temi della vulnerabilità sismica e della sicurezza.»

Un edificio-simbolo della città

«Parliamo di uno degli edifici più importanti dell’Aquila a livello sportivo e non solo su cui c’è grande attesa e aspettativa da parte della città.»

«Anche a livello simbolico e visivo il fatto che il Palazzetto rimanesse scoperto ha fatto sì che cittadini e sportivi si interrogassero sulla reale attenzione alla struttura da parte dell’Amministrazione.» commenta il vicesindaco.

Simbolicamente, come una ferita da rimarginare, il Palazzetto riceve finalmente le cure che i cittadini si aspettavano e che si sono concretizzate in questo intervento massiccio.

«La realizzazione dell’intervento sul Palazzetto è una delle iniezioni di fiducia più grandi per i cittadini e per questa Amministrazione e dà l’idea dell’attenzione che il Comune dell’Aquila ha nei confronti del recupero dei suoi centri di socialità e delle strutture di aggregazione.»