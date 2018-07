Gasparri Presidente, Di Stefano ‘Garanzia di legalità’

Di Stefano: “Gasparri alla Presidenza della Commissione per le elezioni: garanzia di efficienza e legalità”.

«Ed alla fine è partito il cronometro per definire i tempi di dimissioni del Presidente D’Alfonso. La nomina finalmente avvenuta oggi, del Presidente della commissione per le elezioni nella persona del Senatore Maurizio Gasparri, è il punto di partenza.» ha dichiarato Fabrizio Di Stefano in una nota.

«I tempi per arrivare alle dimissioni di D’Alfonso prima della pausa estiva, e quindi al voto in autunno, ci sono tutti. Siamo certi che la competenza e la capacità del Presidente Gasparri sapranno fare in modo che i lavori della stessa commissione saranno celeri e quindi le procedure per sanare questa incompatibilità assurda si consumeranno in tempi ragionevoli per permettere agli abruzzesi di tornare al voto entro la fine dell’anno e chiudere la funesta pagina della Presidenza D’Alfonso.» ha concluso Di Stefano.