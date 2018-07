Ferrovie, Lavori sulla linea Sulmona L’Aquila

Cantieri al lavoro tra fine luglio ed agosto per il potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Sulmona – L’Aquila.

Adeguamento sismico di 3 manufatti fra Molina e Raiano, installazione di barriere paramassi e consolidamento dei versanti rocciosi agli imbocchi lato Sulmona delle gallerie Claudia e Molina e realizzazione di un nuovo sottopasso stradale al km 122 con annessa rotatoria, per consentire l’eliminazione di tre passaggi a livello ubicati tra Paganica e Bazzano.

Sono questi, in sintesi, gli interventi che Rete Ferroviaria Italiana realizzerà sulla linea ferroviaria.

Investimento complessivo circa 5 milioni di euro

Per consentire l’operatività dei cantieri, da lunedì 23 luglio a domenica 26 agosto sarà modificato il programma di circolazione dei treni.

Per l’intera tratta L’Aquila – Sulmona la circolazione ferroviaria sarà sospesa e i treni sostituiti con bus per una settimana da lunedì 23 luglio a domenica 29 luglio.

Da lunedì 30 luglio a domenica 26 agosto invece tra Paganica e Sulmona è stato predisposto un programma straordinario, come concordato con Regione Abruzzo – committente e programmatrice dei servizi regionali su ferro – e Comitato Pendolari.

Tutti gli interventi hanno la finalità di innalzare ulteriormente qualità e regolarità del servizio sull’intera linea.

I lavori sono effettuati nei mesi estivi per contenere al minimo i disagi ai pendolari che, in questo periodo, riducono in maniera considerevole le proprie esigenze di mobilità per studio o lavoro.