Barete, a lezione di sensibilità con gli animali: arriva la Masterclass di Agility Draft Horses.

Avete presente l’Agility Dog?

Esattamente, è arrivata anche in Italia la versione XXXL di una disciplina che aguzza la sensibilità degli umani nel rapporto con gli animali: l’Agility Draft Horses.

Non più condizionamento, quanto piuttosto la capacità di sviluppare un livello di fiducia tale da poter affrontare serenamente qualsiasi difficoltà.

Protagonisti principali i Giganti Gentili Italiani declinati grazie all’impostazione visionaria di alcuni appassionati che vedono nel Cavallo in generale e nel CAITPR un diamante dalle mille sfaccettature. E il lavoro di agility si confà al la perfezione alle loro potenzialità.

Tutti esauriti i box a disposizione per la MasterClass organizzata in partnership con UNITE con la Facoltà di Medicina Veterinaria guidata dal Prof. Carluccio, con il Centro di Riabilitazione Equestre in capo al San Raffaele Viterbo, già Villa Buon Respiro e all’Associazione di razza che si terrà a Barete, in provincia dell’Aquila, dal 20 al 22 luglio 2018: ma c’è sempre posto per chi vuole assistere e ammirare questi cavalli sorprendenti al lavoro.

Perché una Masterclass?

Wikipedia descrive la masterclass come una lezione (class) impartita da un esperto, da cui l’attributo “master”, rivolta a studenti di una particolare disciplina. Le masterclass vengono generalmente tenute da professionisti di alto livello, come musicisti, fotografi e pittori, in un ambito in cui le tecniche vengono trasmesse personalmente.

Vista la natura interattiva, di solito la masterclass è aperta ad un numero limitato di allievi proprio per dare a ciascuno il tempo necessario all’esecuzione, magari suddividendoli in classi in base al loro livello di apprendimento più o meno avanzato.

«In questa specifica occasione ho scelto volutamente come MASTER il CAITPR – dichiara Annalisa Parisi -, in una formula già consolidata in altre realtà professionali accreditate perché credo sinceramente che nelle relazioni con i cavalli come con gli esseri umani, la capacità di impostare un approccio giusto, leale, rispettoso, possa esaltare in maniera virtuosa le potenzialità di ognuno arrivando a raggiungere risultati in termini di affidabilità e sicurezza notevoli che di fatto rappresentano il valore aggiunto. Un valore inestimabile che dona dignità e si traduce in immagine esterna, quando si riesce a dimostrare tali doti senza stravolgere l’aspetto emotivo dei nostri cavalli.»

Per ogni informazione: Passione Caitpr, Annalisa Parisi – mobile 3402318061

