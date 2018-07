Spaccio banconote false, 3 arresti e 1 denuncia

Tentano di spacciare banconote false tra Barisciano e San Demetrio, i carabinieri arrestano tre persone e ne denunciano a piede libero una terza.

«Ieri mattina una vettura grigia, con a bordo tre adulti, un ragazzo minorenne e un neonato, si aggirava tra Barisciano e San Demetrio ne’ Vestini. Il gruppo ha tentato di spendere banconote false alla biglietteria del lago Sinizzo e presso altri esercenti della zona. Qualcuno, però, si è accorto dell’agire sospetto di queste persone tra l’altro mai viste in zona ed ha contattato i Carabinieri della Stazione di San Demetrio ne’ Vestini». Lo rende noto il Comando provinciale dei Carabinieri.

Spaccio banconote false, le ricerche dei carabinieri e la collaborazione dei cittadini.

«Immediatamente scattate le ricerche, con l’ausilio delle Stazioni Carabinieri di Assergi e Paganica, – spiegano dal Comando – la vettura è stata intercettata proprio in quelle zone ma, allo scorgere della pattuglia, gli occupanti hanno cercato di disfarsi di due buste gettandole dal finestrino. I militari, bloccata la vettura, hanno quindi recuperato gli involucri che contenevano banconote del taglio di 100, 50 e 20 euro falsificate per un totale di 430 euro. A bordo si trovavano O.L., classe ’92, D.A.A, donna classe ’89 e S.G., classe ’04. Condotti tutti in caserma per ulteriori accertamenti, alle descrizioni raccolte dagli esercenti vittime dell’illecita spendita delle banconote false mancava un uomo di mezza età che non si trovava a bordo della vettura. Così mentre si procedeva all’identificazione dei fermati e alla ricostruzione di quanto da loro commesso attraverso le dichiarazioni delle vittime, altre pattuglie dei Carabinieri continuavano a pattugliare la zona sino a quando intercettavano O.C., classe ’57, che, alla vista dei militari, con fare collaborativo, consegnava oro due banconote falsificate per un totale di 70 euro».

«Al termine della ricostruzione dei fatti è quindi emerso che tutti e quattro, di origine campana, in concorso tra loro, avevano già realizzato 3 spendite di banconote contraffatte in altrettanti esercizi commerciali, mentre una quarta non andava a buon fine perché l’esercente si accorgeva della fallacità della banconota con cui si era tentato l’acquisto respingendolo. Espletate le formalità di rito i maggiorenni venivano posti agli arresti domiciliari, mentre il minore deferito in stato di libertà per gli stessi reati ed affidato al padre giunto dalla provincia di Caserta. Per i maggiorenni, inoltre, è stata contestata l’aggravante di aver indotto un minorenne a commettere reati. Doveroso evidenziare la grande collaborazione offerta dalla cittadinanza per la perfetta riuscita dell’operazione grazie alla quale i militari dell’Arma sono stati messi nelle migliori condizioni per avviare immediate e proficue indagini che hanno condotto all’arresto di predetti ed al recupero di ulteriore denaro falso che, altrimenti, sarebbe stato immesso illecitamente in circolazione».