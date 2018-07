Residua instabilità nelle prossime ore, dal tardo pomeriggio atteso graduale miglioramento.

La nostra penisola risulta ancora interessata dal transito di un sistema nuvoloso di origine atlantica che, in queste ultime ore, ha favorito un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione dove, in queste ultime ore, si sono verificati rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco. Nelle prossime ore saranno ancora presenti addensamenti associati a precipitazioni, tuttavia nel corso della mattinata assisteremo ad ampie schiarite, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone, anche se, tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, saranno possibili nuovi addensamenti associati a rovesci, in attenuazione dal tardo pomeriggio e in serata. L’arrivo dell’aria fresca ha favorito anche una generale diminuzione delle temperature, tuttavia a partire dalla giornata di mercoledì, assisteremo ad un nuovo graduale aumento, specie nei valori massimi e un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche che proseguirà anche nei prossimi giorni: alla base dei dati attuali non si prevedono sostanziali variazioni almeno fino alla giornata di venerdì, mentre per quel che riguarda la tendenza per il fine settimana, gli ultimi aggiornamenti evidenziano un possibile nuovo aumento dell’instabilità, specie nella giornata di domenica, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco, in graduale attenuazione nel corso della mattinata, ad iniziare dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone entro la tarda mattinata. Nel pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti a ridosso dei rilievi e sul versante orientale con possibili residue precipitazioni, in miglioramento a partire dal tardo pomeriggio e in serata. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di mercoledì.

Temperature: In generale diminuzione rispetto alla giornata di ieri.

Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con occasionali rinforzi lungo la fascia costiera.

Mare: Generalmente mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)