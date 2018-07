Ultime battute per Abruzzo dal vivo con I Solisti Aquilani e Massimo Mercelli il 18 Luglio a Campotosto.

Volge al termine “Abruzzo dal vivo”, la manifestazione che ha dato vita ad un cartellone di circa settanta eventi, con l’intento di rivitalizzare e riscoprire una parte del nostro territorio, quello rappresentato dai 23 Comuni del cratere sismico 2016-1017.

Il festival è un’iniziativa finanziata dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo e organizzata dalla Regione Abruzzo.

Vede la presenza di numerose associazioni, e tra queste “I Solisti Aquilani” che il 18 luglio saranno a Campotosto, che mostra ancora tutte le ferite del sisma che lo ha colpito e dove le macerie, che man mano vengono portate via, simboleggiano pezzi di case, di vite, di storie personali.

Ma anche un punto di partenza per poter tornare alla normalità. E normalità può essere anche un concerto tra le ferite.

Appuntamento presso la Struttura ANA, alle ore 21.00, con l’Ensemble al gran completo e il flautista Massimo Mercelli.

La serata si apre con il Divertimento in fa magg. K 138 di Mozart, a seguire “Contrafactus” per flauto e archi di Giovanni Sollima, “Jade Concerto” per flauto e archi di R. Galliano e infine ancora Mozart con Divertimento per archi in mi bemolle magg. K 137

Info biglietti e abbonamenti

Massimo Mercelli, a soli diciannove anni primo flauto al Teatro La Fenice di Venezia, è vincitore di pretigiosi concrsi tra cui il “Premio Francesco Cilea”, il “Concorso Internazionale Giornate Musicali” e il “Concorso Internazionale di Stresa”.

Mercelli suona regolarmente nelle maggiori sedi concertistiche del mondo: Carnegie Hall di New York, Herculessaal e Gasteig di Monaco, Mozarteum di Salisburgo, Teatro Colon di Buenos Aires Concertgebouw di Amsterdam, Auditorium RAI di Torino, Victoria Hall di Ginevra, San Martin in the Fields e Wigmore Hall di Londra, Parco della Musica di Roma, Filarmonica di San Pietroburgo, Filarmonica di Varsavia, collaborando con artisti quali Yuri Bashmet, Jean-Pierre Rampal, Krzsystoff Penderecki, Jiri Belohlavec, Albrecht Mayer, Gabor Boldowsky, Philip Glass, Michael Nyman, Massimo Quarta, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Peter-Lukas Graf, Maxence Larrieu,

Aurele Nicolet, Anna Caterina Antonacci, Ramin Bahrami, Federico Mondelci, Jan Latham Koenig, Catherine Spaak, Susanna Mildonian, e con orchestre di chiara fama.

Appassionato della musica del nostro tempo, ha eseguito in prima esecuzione “Facades” di Philip Glass col compositore al pianoforte,oltre a prime esecuzioni di Nyman, Glass,Morricone,Penderecki, Bacalov che sovente gli hanno dedicato i brani.

Nel mese di settembre 2012 è uscito il cd con l’integrale della musica per flauto di Philip Glass edito da “Orange Mountain Record”.

Ingresso libero

W.A. Mozart, Divertimento in fa magg. K 138

G. Sollima, “Contrafactus” per flauto e archi

R. Galliano, “Jade Concerto” per flauto e archi

W.A. Mozart, Divertimento per archi in mi bemolle magg. K 137