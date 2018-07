Cristina Gerardis, dalla Regione alla Camera.

Un anno fa aveva rassegnato le dimissioni da direttore generale della Regione Abruzzo per dirigere l’ufficio legislativo del ministero dell’Agricoltura.

«Da qualche giorno collaboro come consulente giuridico con il Presidente della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati, On. Filippo Gallinella.» ha dichiarato Cristina Gerardis.

«Sono felice di potere continuare ad occuparmi di una materia viva e interessante, di cui in questo anno al Ministero mi sono appassionata e della fiducia che il Presidente della Commissione mi ha dato. Quando si inizia un nuovo lavoro c’è sempre il timore di non essere all’altezza, ma è il giusto stimolo per dare il meglio.»

Cristina Gerardis è stata scelta direttamente dal ministro Maurizio Martina in virtù del brillante curriculum che include anche il suo ruolo di Avvocato dello Stato nel processo per l’inquinamento di Bussi e del lavoro di due anni e mezzo svolto alla Regione.