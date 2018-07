Domenica Folk a Santo Stefano di Sessanio

Domenica 22 luglio “A Folk Day” a Santo Stefano di Sessanio.

Gli operatori di Santo Stefano di Sessanio organizzano una giornata alla scoperta di tradizioni, arte e natura.

Il programma prevede tre eventi legati dal filo delle tradizioni popolari liberamente interpretate.

Si parte alle 9:30 con Montagne di racconti… a passo d’Asino: narrazioni itineranti su miti e leggende delle montagne abruzzesi.

Escursione a cura di Gira e Rigira & RaccontaStorie.

Gira e Rigira è un’associazione che si occupa di “montagna e cultura… a passo d’asino” e per l’occasione ha invitato RaccontaStorie che nasce per raccogliere e diffondere storie che appartengono alla tradizione orale e per tessere insieme memoria collettiva attraverso la narrazione. Storie antiche e storie di oggi, storie per ricordare e per immaginare il futuro che verrà, leggendo i segnali del presente. Storie per ridere, per imparare, per riflettere, per stare insieme, Storie per tutti, per bambini, per ragazzi, per studiosi e smemorati, per marinai e

montanari…

Domenica 22 luglio arriverà con il suo teatro ambulante a Santo Stefano di Sessanio per un’escursione someggiata attraverso il Piano delle locce fino alla Chiesa-rifugio di Santa Maria dei Carboni in compagnia degli asinelli.

Arrivati alle Locce (antichi rifugi agro-pastorali) assisteremo ad un’esibizione a sorpresa molto suggestiva… da non perdere.

Appuntamento al Giardino degli Asinelli (presso il laghetto di Santo Stefano) Durata: 3h a/r – Percorso adatto a tutti.

Attività riservata ai tesserati Gira e Rigira/ACSI (costo attività15€).

Possibilità di tesserarsi entro il giorno precedente l'escursione (costo tessera annuale: 5€)

Alle 16:00 è prevista una passeggiata nel Borgo attraverso quadri e sculture del Maestro Francesco Pietropaoli per l’occasione ospitati in strutture ricettive e botteghe. La straordinaria abilità di Pietropaoli nella lavorazione del legno ne fa un artista-artigiano che conserva il sapere antico del lavoro manuale. Appuntamento presso l’atelier del Maestro in Piazza Medicea. Evento gratuito.

18:30 “Locanda il Palazzo”: Aperitivo e concerto di Bob Corn, cantautore folk dal sapore di

altri tempi; delicato e insieme bizzarro, porge al pubblico semplicità e passione, muovendosi in

senso alternativo al classico cantautorato italiano con la sua piccola chitarra e le sue grandi

storie. Evento gratuito e inserito nella rassegna “Sessanio FOLK Season”.

Info e prenotazioni: 328 8411477 (Gira e Rigira)