Cantieri, arriva la magia con i fratelli Scataglini

Il Teatro Stabile d’Abruzzo in collaborazione con Spazio Rimediato presenta Magicamente, cartomagia e mentalismo dei fratelli Scataglini di e con Pietro Scataglini e Lorenzo Scataglini.

In uno spettacolo unico, esperimenti di mentalismo e cartomagia riescono a sorprendere e a creare un’atmosfera magica. Due fratelli insieme in uno spettacolo per strabiliare e divertire.

Lorenzo Scataglini, ventisei anni, cartomago professionista dell’Aquila vanta numerosi spettacoli sul territorio nazionale. Presente nell’ultimo dvd di Juan Tamariz. È allievo del maestro Dani Daortiz, icona della cartomagia mondiale.

Pietro Scataglini, sedici anni, dell’Aquila. Nonostante la giovanissima età, si è esibito già a teatro in esperimenti di mentalismo dimostrando il suo precoce talento nell’arte della prestigiazione.

Appuntamento mercoledì 18 luglio, ore 21.30 all’Auditorium del Parco con Magicamente.