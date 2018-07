Arischia, il Comune dell’Aquila cofinanzia strada

Giunta comunale cofinanzia intervento per nuova strada ad Arischia.

Annuncio del sindaco Biondi e assessori Imprudente e Liris.

Sarà realizzata nella frazione di Arischia una nuova strada, attesa da anni, utile sia per aprire l’accesso ad un’area attualmente interdetta al traffico veicolare sia per promuovere successive e possibili azioni in campo turistico-ricettivo.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore con delega all’Ambiente e Usi civici Emanuele Imprudente, ha approvato il cofinanziamento, con un contributo di 50mila euro, dell’opera che sarà realizzata dall’Amministrazione separata dei beni di uso civico di Arischia e che prevede la prosecuzione dell’attuale via Ripetta fino a raggiungere la zona denominata Aia di Martino.

«Da tempo i cittadini di Arischia attendevano che venisse realizzato il collegamento stradale tra queste due parti del paese, dove non potevano accedere neanche le ambulanze in caso di emergenza» spiega l’assessore Imprudente.

«Si tratta di un intervento importante, destinato a migliorare la fruibilità di una zona strategica per la vivibilità della frazione e dei residenti» ha aggiunto il vice sindaco con delega alle Opere pubbliche, Guido Liris, mentre il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi ha ricordato che «il collegamento può essere anche propedeutico alle attività di sviluppo del turismo in una delle zone più belle del Parco nazionale Gran Sasso-Monti della Laga.»

«Con questo atto – aggiunge il primo cittadino – questa amministrazione colma la lacuna lasciata da chi ci ha preceduto, che in piena campagna elettorale aveva approvato l’iniziativa dell‘Asbuc di Arischia ma senza garantire la copertura finanziaria. Alle vuote promesse preferiamo dare risposte concrete, come in questo caso.»