Torta yogurt, Nutella e granella di nocciole

Una delizia super calorica da gustare per una merenda o un’occasione speciale!

Ingredienti:

– 4 uova

– 1 vasetto di yogurt bianco magro

– 3 vasetti di farina 00

– 1 vasetto di olio di semi di girasole

– 1 bustina di lievito

– 2 vasetti di zucchero semolato

– Nutella

– granella di nocciole

Sbattete le uova con lo zucchero ed aggiungete, a mano a mano, tutti gli altri ingredienti, ad eccezione della Nutella e della granella di nocciole, continuando a mescolare. Ponete il composto così ottenuto all’interno di una tortiera imburrata ed infarinata e cuocete in forno statico a 160 gradi per circa 30/35 minuti.

Lasciate raffreddare la torta; quindi, dividetela a metà e farcitela con abbondante Nutella. Spalmate la Nutella anche in superficie ed aggiungete la granella di nocciole.