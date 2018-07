Alta pressione in attenuazione, tempo in peggioramento dal tardo pomeriggio-sera.

Il promontorio di alta pressione che, nei giorni scorsi, ha favorito condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato soprattutto al centro-sud, tende ulteriormente ad attenuarsi, favorendo l’arrivo di masse d’aria fresca di origine atlantica che, a partire da stasera, determineranno un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche anche sulla nostra regione; peggioramento preceduto da un graduale aumento della nuvolosità e dall’arrivo di masse d’aria calda provenienti dal Mediterraneo occidentale e dalle regioni nord-africane che favoriranno un ulteriore ma temporaneo aumento delle temperature tra la tarda mattinata e il tardo pomeriggio, mentre da stasera giungeranno masse d’aria fresca ed instabile che daranno luogo allo sviluppo di temporali ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e sulle zone montuose, in estensione verso il settore orientale della nostra regione entro la tarda serata-nottata. L’instabilità continuerà a manifestarsi anche nella giornata di martedì con annuvolamenti e rovesci, anche a carattere temporalesco, al primo mattino, in temporanea attenuazione in mattinata, mentre nel pomeriggio nuovi addensamenti potranno favorire episodi temporaleschi sulle zone interne e montuose, in estensione verso il settore orientale, ma in attenuazione in serata e in nottata. Un ulteriore miglioramento delle condizioni atmosferiche è previsto nel corso della giornata di mercoledì.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, ma la tendenza è verso un graduale aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata, ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano, in estensione verso le restanti zone: si tratterà inizialmente di nubi alte e stratificate che potranno favorire occasionali piovaschi, misti a polvere/sabbia africana presente in sospensione in quota. Non si esclude la possibilità di Garbino sulle zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico. Nel pomeriggio non si escludono fenomeni di instabilità sulle zone montuose, in estensione verso il settore orientale della nostra regione, ma la tendenza è verso un ulteriore peggioramento delle condizioni atmosferiche dal tardo pomeriggio-sera, a causa dell’arrivo di masse d’aria fresca che favoriranno lo sviluppo di temporali inizialmente sulla Marsica, nell’Aquilano e sulle zone montuose; temporali che si estenderanno, in serata-nottata, anche sul settore orientale e lungo la fascia costiera, risultando localmente di moderata intensità. Tempo instabile anche nella giornata di martedì con rovesci e possibilità di temporali al mattino, in temporanea attenuazione dalla tarda mattinata, mentre nel pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti associati a rovesci e a manifestazioni temporalesche che favoriranno anche una generale diminuzione delle temperature.

Temperature: In ulteriore ma temporaneo aumento in mattinata e nel primo pomeriggio. La tendenza è verso una generale diminuzione dalla serata-nottata e nella giornata di martedì.

Venti: Deboli dai quadranti occidentali in rinforzo, specie sulle zone interne; sud-orientali lungo la fascia costiera. In nottata tenderanno a provenire dai quadranti settentrionali, rinforzando, specie lungo la fascia costiera.

Mare: Inizialmente quasi calmo o poco mosso con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera. In nottata e nelle prime ore della giornata di martedì è previsto un ulteriore intensificazione del moto ondoso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)