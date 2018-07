Strisce pedonali ‘invisibili’, scatta la colletta

“Cercansi volenterosi”, su Facebook scatta la colletta per la manutenzione delle strisce pedonali nei pressi della chiesa di Coppito.

L’idea-provocazione è arrivata da Daniele Di Benedetto: per ridare “vigore” alle strisce pedonali vicino alla chiesa di Coppito ha lanciato una colletta tra gli utenti Facebook. La maggior parte degli utenti ha sottolineato che queste operazioni non sono di competenza dei cittadini, che pagano le tasse per questi servizi, ma probabilmente l’iniziativa è stata utile a far arrivare agli organi competenti il malcontento per una situazione potenzialmente pericolosa: con le strisce pedonali praticamente “invisibili” ormai da tempo, infatti, il rischio nell’attraversamento pedonale è sempre alto.

Strisce fai da te, l’idea.

«Il costo per il rifacimento delle strisce pedonali dalla Chiesa di Coppito al parcheggio – scrive Di Benedetto – si aggira intorno a euro 1,6 per vernice bianca al kg, 1,10 euro per diluente per vernice al kg. Per l’intervento servono circa 33 euro al mq per l’esecuzione di passaggi pedonali. Calcoli approssimativi. Una 60ina di euro e possiamo aiutare gli automobilisti a rallentare, gli anziani e i bambini ad attraversare senza correre il rischio di morire».