Fine settimana all’insegna di arrampicata, cultura e spettacolo a Castel del Monte in provincia di L’Aquila.

Sabato 21 luglio dalle 14.00 gara di arrampicata per ragazzi (età massima 11anni) e caccia al tesoro per le vie del paese che figura tra “I borghi più belli d’Italia”. Dalle 12.00 iscrizioni aperte anche per il workshop gratuito di fotografia sportiva organizzato da “Fotosensibili L’Aquila” e concorso fotografico “Street Boulder Castel Del Monte Seconda edizione”.

Sempre sabato 21 luglio alle 18.30, presso la sala multimediale del comune Andrea Di Bari (scrittore romano protagonista della nascita del free climbing in Italia) racconta la storia dell’arrampicata sportiva attraverso le immagini del suo libro “Il fuoco dell’anima”.

Domenica 22 Luglio dalle 10.00 seconda edizione dello Street Boulder Castel Del Monte.

L’evento avrà la splendida cornice di Cosplayers a tema “Signore degli anelli” e Musica Rock con “Leppio and the Poor Boys” E “Never Tired”.

Un weekend diverso quindi, adatto sia agli sportivi “estremi” che vorranno partecipare alla competizione di arrampicata urbana sia alle famiglie che potranno visitare gratuitamente il museo Itinerante di Castel Del Monte (sabato) fotografarsi assieme ai personaggi della saga di Tolkien, provare con i cosplayers il tiro con l’arco e/o partecipare al concorso fotografico e al workshop gratuito di fotografia sportiva. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook dell’evento” Street Boulder Castel Del Monte” o scrivendo a streetboulder2@gmail.com.