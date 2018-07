Nuovo Basket Aquilano in azzurro ai Fisec

Per il nono anno consecutivo il team Under 17 del Nuovo Basket Aquilano è stato scelto per rappresentare l’Italia ai Giochi Internazionali Fisec.

Dino al 20 luglio a Genk in Belgio si svolgerà la 70ª edizione dei Giochi Internazionali Fisec (Federazione Internazionale Sport Educativi – benemerita CIO), la più consolidata e storica manifestazione internazionale giovanile, nella quale per una settimana scenderanno in campo oltre 1000 ragazzi e ragazze in rappresentanza di nazioni da ogni parte del mondo che si sfideranno in 9 discipline olimpiche.

L’Italia del Nuovo Basket Aquilano affronterà Spagna e Austria.

I giovani aquilani, invitati dalla Fisiae-Coni, da anni esportano con orgoglio in questa imponente rassegna internazionale il nome della città dell’Aquila e dell’Abruzzo e affronteranno nel loro girone di qualificazione la Spagna (vincitrice dell’ultima edizione) e l’Austria. Per il team del PalaAngeli, guidato in Belgio da Roberto e Paolo Nardecchia, un’esperienza di altissimo livello, a coronamento di un anno che ha visto la società aquilana rappresentare il capoluogo su parquet di prestigio nazionale ed internazionale. Alla spedizione, che è patrocinata dalla Fondazione Carispaq, da sempre vicina alle attività sportive e sociali del club aquilano, partecipano: Daniele Aristotile, Riccardo Di Girolamo, Lorenzo Caldarelli, Marco Mancinelli, Riccardo Vespa, Tommaso Spaziani, Niccolò Nardecchia, Davide Di Giovine e Mirko Elleboro.