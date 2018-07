DANZA SPORTIVA

Danza, Coppia aquilana campione d’Italia foto

Gli atleti della scuola di ballo New Passion Dance, Gianluca Ciancarella e Irene Tomassini, sono Campioni d’Italia di Danza Sportiva. I giovani ballerini aquilani, di 16 e 20 anni, che si esibiscono in coppia da tre anni a livello agonistico, salgono sul podio della disciplina combinata aggiudicandosi il primo posto per il secondo anno consecutivo.