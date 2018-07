Dal Chelsea alla Serie A, il calcio parla aquilano

L’Aquilano Marco Ianni dello staff di Maurizio Sarri segue il mister al Chelsea, mentre Federico Recchiuti, di Pizzoli, approda in Serie A, nel settore giovanile del Frosinone. Intanto Federico Dionisi l’anno arbitrerà in Serie B, con la possibilità di dirigere anche gare di Serie A.

Calcio, Ianni alla corte del Chelsea.

Sabato sera Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, ha firmato il contratto per allenare il Chelsea, prendendo il posto di Antonio Conte. Una nuova sfida per il blasonato allenatore che, all’interno del suo staff tecnico, ha anche un gioiello aquilano: Marco Ianni. Ianni è ormai da tempo nell’organico dell’allenatore napoletano e lo seguirà anche in questa avventura. Lo specialista tecnico aquilano è già partito alla volta di Londra, per questa nuova entusiasmante avventura nel calcio internazionale.

Recchiuti, il baby fenomeno da Pizzoli alla Serie A.

Grandi soddisfazioni anche per il giovanissimo Federico Recchiuti, classe 2004, che da Pizzoli sbarcherà nel calcio professionistico, nel settore giovanile del Frosinone, che affronterà il campionato di Serie A. Il giovane e talentuoso centrocampista ha dato i primi calci al pallone proprio a Pizzoli, per poi trasferirsi in Ciociaria. Adesso, quindi, il grande passo tra le fila del Frosinone.

Dionisi, il fischietto aquilano in Serie B.

Grandi soddisfazioni anche tra gli arbitri: Federico Dionisi, infatti, andrà a dirigere in Serie B, con possibilità di arbritrare anche qualche gara di A, come normalmente accade ai direttori di B. Dionisi è “figlio d’arte”, anche il padre Giulio, infatti, è stato arbitro e dirigente dell’Aquila Calcio, mentre lo zio, Vincenzo Dionisi, è stato una vecchia gloria della stessa società e si è distinto a livello nazionale in diverse squadre.