I Cantieri, weekend con danza e musica

Per I Cantieri dell’Immaginario due appuntamenti nel weekend con il Gran ‘Galà della danza’ e con ‘Michele Mirabella racconta…’.

Sabato 14 luglio, alle 21.30, sempre nel piazzale antistante il palazzo dell’Emiciclo, andrà in scena “Gran Galà della danza”, a cura di Inscena (con Ambeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Perez). Lo spettacolo unisce i diversi linguaggi della danza. Un particolare ensemble che rivisita la tradizione, dalle arie celebri del repertorio lirico alla musica dei cantautori italiani, utilizzando un linguaggio contaminato.

Domenica 15 luglio, alle 21.30, stessa location per “Michele Mirabella racconta…”, presentato dall’Istituzione sinfonica abruzzese. Michele Mirabella, con la direzione di Giancarlo De Lorenzo, accompagna il pubblico in una guida all’ascolto di famose pagine musicali eseguite dall’Orchestra sinfonica abruzzese, alla riscoperta del valore del melodramma nella storia e nella cultura del nostro Paese. Il programma di divide in due momenti. La prima parte è dedicata a Gioacchino Rossini, la seconda a tre pagine celebri del melodramma italiano, dalla più antica, quella di Paisiello, alle due più moderne, Traviata e Intermezzo di Cavalleria Rusticana.

Lunedì 16 luglio, sempre alle 21.30 nel piazzale antistante il palazzo dell’Emiciclo, il gruppo Emotion presenta lo spettacolo di danza “Farà di te un sol boccone!”, con la coreografia di Francesca La Cava, la drammaturgia di Anouscka Bradacz e le musiche degli studenti del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila.