Auto e moto rubate ritrovate sulla costa

La polizia ritrova in meno di un’ora due auto rubate in un’officina di via Saragat.

Brillante operazione della polizia dell’Aquila, che – insieme agli altri uffici del territorio – in meno di un’ora è riuscita a recuperare dei mezzi che erano stati rubati in un’officina di via Saragat. Auto ritrovate sulla costa. Indagini in corso per individuare i responsabili.

Auto e moto rubate all’officina.

Il furto è avvenuto ai danni di un’autofficina di via Saragat, dove sono state rubate due auto e una moto. L’allarme è scattato questa mattina, quando i proprietari si sono accorti del furto. I ladri avevano bucato la rete di recinzione e aperto i cancelli, riuscendo a portar via una moto da enduro, caricandola su una Volkswagen Tuareg, e anche un’Audi A4. Sul posto, la Squadra Volanti diretta dal dottor Giuseppe Maria Della Ragione, che ha immediatamente avviato le ricerche su tutto il territorio regionale, insieme agli altri uffici della polizia. La stretta collaborazione tra i vari uffici di polizia ha permesso l’immediato ritrovamento della Volkswagen Tuareg, regolarmente parcheggiata, senza la moto all’interno, a Tortoreto, mentre l’Audi A4 è stata ritrovata ad Alba Adriatica.

Sono in corso ulteriori indagini e controlli per identificare i responsabili.