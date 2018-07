Inaugurata nuova sede ANA

La nuova sede aquilana del Gruppo Alpini ANA “Michele Iacobucci” inaugurata all’interno di un edificio di proprietà dell’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale – ATER.

Alla presenza del capogruppo della “Iacobucci”, Claudio Ianni, del presidente della sezione “Abruzzi” dell’ANA, Pietro D’Alfonso, l’assessore alle Politiche per la casa Lorenzo Berardinetti, l’assessore al welfare del Comune dell’Aquila, Francesco Bignotti, l’amministratrice unica dell’ATER, Francesca Aloisi, il generale comandante del Comando Militare Esercito “Abruzzo”, Giuseppe Di Giovanni, il colonnello Pietro Piccirilli, in rappresentanza del 9° Reggimento Alpini dell’Aquila, il Nunzio Apostolico, mons. Orlando Antonini e i gruppi dell’ANA provenienti da ogni parte d’Italia, insieme a rappresentanti delle associazioni dei Carabinieri Forestali, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dei Bersaglieri, dell’Artiglieria, dei Vigili del Fuoco è stata inaugurata la nuova sede del Gruppo Alpini dell’ANA “Michele Iacobucci” dell’Aquila, ricavata all’interno di un edificio di proprietà dell’Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale – ATER – dell’Aquila. I locali, ceduti in comodato dall’agenzia regionale, sono stati completamente restaurati a cura degli alpini in congedo e dotati di ogni attrezzatura necessaria all’espletamento dei compiti di istituto.

Nuova sede ANA, Berardinetti: «Alpini, uno dei baluardi su cui si fonda la protezione civile».

Tra le attività che gli alpini della “Iacobucci” saranno chiamati a svolgere, quella del cosiddetto “portierato di quartiere” che deriva da un accordo stipulato con il Comune dell’Aquila. Nel suo intervento di saluto, l’assessore Berardinetti ha sottolineato il grande impegno profuso dagli alpini nelle emergenze causate da eventi calamitosi e climatici e in particolare nell’assistenza alle popolazioni colpite dai terremoti del 2009, 2016 e 2017. «Gli Alpini dell’ANA – ha detto Berardinetti – rappresentano uno dei baluardi su cui si fonda il sistema di protezione civile nazionale e regionale e per questo motivo l’inaugurazione di questa sede non può che essere salutata con grande affetto e partecipazione dalla Regione Abruzzo che crede nei valori di dedizione, solidarietà, amicizia e impegno civile sui quali fonda le sue radici il Corpo degli Alpini».