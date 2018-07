Iannini, nessun interesse su L’Aquila Calcio

L’imprenditore Eliseo Iannini smentisce di essere a capo di una cordata interessata a rilevare L’Aquila Calcio.

«All’uscita da una riunione di lavoro nella regione Veneto dove mi trovo da due giorni e per altrettanti mi tratterrò, leggo su un sito web locale di essere stato invitato dall’Assessore allo Sport, Avv. Piccinini, ad un incontro relativo alle questioni dell’Aquila Calcio. Nel rilevare di non avere ricevuto nessun invito, comunico formalmente di non essere interessato, né personalmente e neppure come rappresentante di altri imprenditori, alle questioni relative alla Società calcistica».

Iannini: «Non potrei mai inserirmi in una trattativa conclusa».

«Non nascondendo una mia innata passione per il calcio e per la squadra di questa Città, – scrive Iannini – io che sono un imprenditore non potrei mai, anche per questioni etiche, inserirmi in una trattativa orimai conclusa con una vendita a titolo oneroso da differenti soggetti. Colgo l’occasione per formulare al neo Presidente ogni migliore fortuna nella guida della Società che ha da poco acquistato e di dare ai tifosi aquilani le soddisfazioni che essi meritano. Da parte mia rimarrò sempre tifoso dell’Aquila Calcio».