Erba alta e sporco in via Antica Arischia

Il taglio di una parte dell’erba alta in via Antica Arischia a L’Aquila evidenzia la superficialità nell’esecuzione della pulizia.

A #dilloalcapoluogo questa volta la situazione anomala di Via Antica Arischia a L’Aquila. Il solito problema estivo dell’erba alta che tarda ad essere tagliata, porta con se una seconda problematica dovuta alla superficiale esecuzione dei lavori. Laddove infatti si è proceduto a tagliare l’era, sul suolo non sono state rimosse carte ed altri detriti che, come dimostrano le foto, hanno vanificato il lavoro di pulizia.