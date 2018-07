Promontorio di alta pressione garantirà tempo stabile fino a domenica, specie al centro-sud.

La situazione meteorologica attuale è caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione depressionaria, in azione sull’Europa centrale, che convoglia masse d’aria fresca ed instabile verso le nostre regioni settentrionali dove, nelle prossime ore, potranno manifestarsi episodi temporaleschi localmente di moderata intensità; tempo decisamente migliore al centro-sud dove, a partire dalle prossime ore, è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che garantirà tempo stabile, prevalentemente soleggiato (con possibili addensamenti pomeridiani sui rilievi) e con temperature in progressivo aumento. Alta pressione che, alla base dei dati attuali continuerà a proteggere le regioni centro-meridionali dall’arrivo di perturbazioni almeno fino alla giornata di domenica, favorendo anche un progressivo aumento dei tassi di umidità sulla nostra regione, in particolar modo lungo la fascia costiera, mentre successivamente assisteremo ad un graduale aumento dell’instabilità che inizierà a manifestarsi dal pomeriggio-sera di domenica, specie lungo la dorsale appenninica, causa del cedimento dell’alta pressione che, alla base dei dati attuali, favorirà l’arrivo di masse d’aria fresca ed instabile di origine atlantica verso la nostra Penisola nei primi giorni della prossima settimana. Di conseguenza, se la situazione verrà confermata, anche sulla nostra regione torneranno a manifestarsi rovesci e temporali anche di forte intensità, accompagnati da un generale calo delle temperature, specie lunedì (pomeriggio-sera) e martedì: vedremo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili addensamenti sul settore centro-orientale e lungo la fascia costiera, in miglioramento nel corso della giornata; nel pomeriggio non si escludono addensamenti sulle zone interne e montuose ma difficilmente assisteremo a fenomeni di rilievo. Temperature e tassi di umidità in aumento: afa lungo la fascia costiera, in ulteriore intensificazione tra venerdì e sabato.

Temperature: In aumento, specie nei valori massimi.

Venti: Deboli a regime di brezza con occasionali rinforzi durante le ore centrali della giornata.

Mare: Generalmente quasi calmo o poco mosso.

(Giovanni De Palma – abruzzometeo.org)