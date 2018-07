L’Aquila Calcio, Piccinini incontra Iannini

Dopo il passo indietro di Ius, l’assessore allo Sport, Alessandro Piccinini, convoca Iannini: «Importante avere contezza del progetto».

«Ringrazio l’imprenditore Gianluca Ius per il senso di responsabilità dimostrato nel dichiarare che, in presenza di altri gruppi interessati all’acquisto della società L’Aquila Calcio, lui garantirà l’iscrizione al campionato per poi farsi da parte. Mi piacerebbe conoscere, tuttavia, la completa composizione del gruppo aquilano che si è fatto avanti». È quanto ha dichiarato l’assessore allo sport Alessandro Piccinini, che per la giornata di domani incontrerà l’imprenditore Eliseo Iannini.

Piccinini incontra Iannini: «Il futuro dell’Aquila Calcio è questione iportante e con notevoli ricadute».

«Pur non entrando nel merito della trattativa privata – ha proseguito Piccinini – ritengo che sarebbe importante, per l’Amministrazione comunale, avere piena contezza sia del progetto societario che di quello sportivo. Per tale ragione ho invitato l’imprenditore Eliseo Iannini a un incontro che si terrà domani, in Assessorato, chiedendogli di invitare tutti i soci. Mi rendo conto che è un metodo irrituale e, personalmente, avrei rivolto, come mia consuetudine e come prassi, un invito a ciascuno di loro. Poiché, tuttavia, come ripeto, non conosco la composizione della società ho preferito percorrere questa strada. Mi auguro – ha concluso l’assessore – che la mia iniziativa vada a buon fine e che l’incontro abbia luogo, poiché il futuro dell’Aquila Calcio è una questione importante e con notevoli ricadute».