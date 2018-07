I Cantieri, arrivano Pinocchio ed il Flauto Magico

Per I Cantieri dell’Immaginario appuntamento stasera con ‘Pinocchio nel cassetto’ e domani con ‘Il Flauto Magico’.

Prosegue la manifestazione “I Cantieri dell’Immaginario” (promossa dal Comune dell’Aquila insieme con Teatro stabile d’Abruzzo, Istituzione sinfonica abruzzese, Società dei concerti “B. Barattelli”, Solisti aquilani, Teatrozeta, Inscena, Gruppo E-Motion).

Si ricorda che oggi, alle 19, alla Villa Comunale, andrà in scena “Pinocchio nel cassetto”, a cura di Teatrozeta. Libero adattamento dalle Avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi, firmato da Umberto Caraccia, Federica Scappa e Manuele Morgese, con Umberto Caraccia, Federica Scappa, Sara Marsani, Fabio Rinaldi e Cristian Caraccia. Si tratta di “uno spettacolo per l’infanzia e la gioventù. – come si legge nelle note di regia – Un lavoro sperimentale di teatro, danza e circo che ha ricevuto l’importante riconoscimento della Fondazione Collodi, premio Amico di pinocchio 2018”.

Domani, venerdì 13 luglio, alle 21.30, nel piazzale antistante il palazzo dell’Emiciclo, il teatro stabile d’Abruzzo, in collaborazione con il Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila, presenta “Il Flauto Magico” (coordinamento artistico: Marco Ciammacco; preparazione voci e regia: Antonella Cesari; maestro collaboratore: Enrico Arias; Orchestra degli Studenti del Conservatorio diretta da Aurelio Canonici).

“Il Flauto Magico, – si legge nelle note di regia – ultima composizione teatrale di Mozart, è una favola fantastica ambientata in un antico ma irreale Egitto. Un soggetto che ben si presta all’approccio degli studenti del Conservatorio, la cui creatività riesce a restituire una narrazione fresca e godibile, complice il fascino del rinato palazzo dell’Emiciclo”.

Le brochure con il programma della manifestazione sono disponibili nell’Infopoint di piazza Battaglione Alpini (Fontana Luminosa), aperto tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.