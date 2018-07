Decreti terremoto, anche la Camera li boccia

Sul decretoTerremoto la maggioranza boccia tutti gli emendamenti in commissione Ambiente.

“Uno a uno, il lavoro di mesi, l’ascolto dei sindaci, delle associazioni, dei sindacati, tutto respinto. Le promesse fatte in campagna elettorale dalla maggioranza tradite. Noi non ci arrendiamo e ci riproveremo in Aula” – Così la deputata Dem Stefania Pezzopane, della Presidenza del Gruppo Pd e componente della commissione Ambiente.

“Sul decreto Terremoto, al Senato, la maggioranza giallo-verde aveva chiuso la discussione in fretta e furia affidando alla Camera il compito di risolvere le questioni sospese. Così non è stato. Anzi, quanto avvenuto oggi in commissione Ambiente rappresenta una vero e propria censura, un inaccettabile bavaglio contro le popolazioni colpite dal terremoto. L’opposizione è stata di fatto imbavagliata. E imbavagliati tutti i soggetti auditi in commissione tra cui i sindacati, i presidenti di regione, la Cei, ecc. Nessuno dei problemi sul tappeto ha trovato soluzione nonostante le promesse: dalla vicenda tasse sospese all’emergenza l’Aquila, dalle proroghe per i lavoratori terremoto 2016/2017, che scadono a dicembre, ai fondi per il rilancio dell’economia. Di fatto si rischia di bloccare tutta la ricostruzione dei due anni scorsi. Abbiamo avuto a che fare con un governo impreparato sugli emendamenti, con ministeri contrari anche alle misure necessarie e senza oneri. Ciò che più è incredibile è che M5S e Lega hanno votato contro anche agli emendamenti che risolvono problemi concreti e sui quali si erano impegnati in campagna elettorale. Una vera brutta giornata per la democrazia”.